«Смена молочного пояса Украины»: Харьковщина больше не лидер отрасли

Общество 19:25   27.11.2025
Оксана Якушко
«Смена молочного пояса Украины»: Харьковщина больше не лидер отрасли Фото: GoodFon

Об этом в интервью МГ «Объектив» рассказала Елена Жупинас, заместитель гендиректора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Украины.

До полномасштабной войны Харьковская область входила в топ-3 по производству молока, сообщила Елена Жупинас. Поскольку, молочно-товарные фермы региона под прицелом россиян, поголовье серьезно уменьшилось, а производство снизилось. И в 2025 году уже ни одна из восточных или северных областей не является лидером. Большое сокращение поголовья коров произошло в Сумской области. На Черниговщине же удалось сохранить достаточно большое поголовье.

«У нас произошла смена молочного пояса в Украине. Если раньше это были Харьковская и Сумская области, то сейчас уже центральные и западные регионы, относительно безопасные для молочарства. И туда потихоньку релокируются наши фермы с прифронтовых территорий. Нынешние лидеры отрасли – Винницкая, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области», — отметила Елена Жупинас.

Автор: Оксана Якушко
