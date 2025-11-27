«Смена молочного пояса Украины»: Харьковщина больше не лидер отрасли
Об этом в интервью МГ «Объектив» рассказала Елена Жупинас, заместитель гендиректора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Украины.
До полномасштабной войны Харьковская область входила в топ-3 по производству молока, сообщила Елена Жупинас. Поскольку, молочно-товарные фермы региона под прицелом россиян, поголовье серьезно уменьшилось, а производство снизилось. И в 2025 году уже ни одна из восточных или северных областей не является лидером. Большое сокращение поголовья коров произошло в Сумской области. На Черниговщине же удалось сохранить достаточно большое поголовье.
«У нас произошла смена молочного пояса в Украине. Если раньше это были Харьковская и Сумская области, то сейчас уже центральные и западные регионы, относительно безопасные для молочарства. И туда потихоньку релокируются наши фермы с прифронтовых территорий. Нынешние лидеры отрасли – Винницкая, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области», — отметила Елена Жупинас.
Читайте также: Из Харькова в Германию с одной пересадкой: УЗ запускает новый маршрут
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Ассоциация производителей молока, корова, молоко, молочный пояс;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Смена молочного пояса Украины»: Харьковщина больше не лидер отрасли», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 ноября 2025 в 19:25;