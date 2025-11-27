Live

«Зміна молочного поясу України»: Харківщина більше не лідер галузі

Суспільство 19:25   27.11.2025
Оксана Якушко
Про це в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла Олена Жупінас, заступник гендиректора, керівник проєктів із співробітництва з переробкою Асоціації виробників молока України.

До повномасштабної війни Харківська область входила до топ-3 із виробництва молока, повідомила Олена Жупінас. Оскільки молочнотоварні ферми регіону під прицілом росіян, поголів’я серйозно зменшилося, а виробництво знизилося. І у 2025 році вже жодна зі східних чи північних областей не є лідером. Велике скорочення поголів’я корів відбулося на Сумщині. На Чернігівщині вдалося зберегти досить велике поголів’я.

“У нас відбулась зміна молочного поясу в Україні. Якщо раніше це були Харківська і Сумська області, то зараз вже центральні й західні регіони, які є відносно безпечнішими для молочарства. І туди потихеньку релокуються наші ферми з прифронтових територій. Теперішні лідери галузі – Вінницька, Полтавська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області”, – зазначила Олена Жупінас. 

