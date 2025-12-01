Корів менше, а молока більше: дива на українських фермах під час війни

За час повномасштабної війни серйозно зросла продуктивність корів – вона збільшилася майже на 20%.

Про це в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла Олена Жупінас, заступник гендиректора, заступниця генеральної директорки, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока.

“До повномасштабної війни на цих молочних фермах утримували 1 мільйон 550 тисяч корів. На 1 січня 2025 року маємо 1 мільйон 120 тисяч корів. У 2021 році в Україні виробили 8 мільйонів 71 тисячу тон молока. У 2025 році – 7 мільйонів 400 тисяч. Але якщо ми дивимося об’єми молока, що виробляють на молочних фермах, то попри виклики, що стоять перед нашими молочарями, серйозно підвищилась саме продуктивність корів. За ці чотири роки продуктивність корів зросла майже на 20%. За попереднім підрахункам, на фермах у 2025 році надоять молока на 450 тисяч тонн більше, або на 16%, ніж у довоєнному 2021 році”, – зазначила Олена Жупінас.

За словами експертки, українські фермери працювали над покращенням генетики ще до початку повномасштабної війни. Підбирали для запліднення корів донорів із продуктивніших видів. Старанно стежили за раціоном, завдяки якому тварини дають більше молока. У результаті 2024 року в Україні в середньому одна корова дала 8165 кг молока на рік. І хоча це менше, ніж у США, але все одно досить високий європейський показник.

