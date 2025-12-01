Коров меньше, а молока больше: чудеса на украинских фермах во время войны

За время полномасштабной войны серьезно повысилась продуктивность коров — она выросла почти на 20%.

Об этом в интервью МГ «Объектив» рассказала Елена Жупинас, заместитель гендиректора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Украины.

«До полномасштабной войны на молочных фермах содержали 1 миллион 550 тысяч коров. На 1 января 2025 года есть 1 миллион 120 тысяч коров. В 2021 году в Украине произвели 8 миллионов 71 тысяч тонн молока. В 2025 году – 7 миллионов 400 тысяч тонн молока. Но если мы посмотрим на объемы молока, производимые на молочных фермах, то, несмотря на стоящие перед нашими молочниками вызовы, серьезно повысилась именно продуктивность коров. За эти четыре года она выросла почти на 20%. По предварительным подсчетам, на фермах в 2025 году надоят молока на 450 тысяч тонн больше или на 16%, чем в довоенном 2021 году», — отметила Елена Жупинас.

По словам эксперта, украинские фермеры работали над улучшением генетики еще до начала полномасштабной войны. Подбирали для оплодотворения коров доноров из более продуктивных видов. Тщательно следили за рационом, благодаря которому животные дают больше молока. В итоге в 2024 году в Украине в среднем одна корова дала 8165 кг молока в год. И хотя это меньше, чем в США, но это все равно достаточно высокий европейский показатель.

Читайте также: Три дня не будут ходить троллейбусы днем в одном из районов Харькова