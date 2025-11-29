В ближайшие дни мы увидим большие скидки на «молочку» в Украине – прогноз

Существенные скидки на молочную продукцию связаны с тем, что на складах украинских производителей накопился большой запас продукции.

Об этом в интервью МГ «Объектив» рассказала Елена Жупинас, заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока.

По словам эксперта, уже сейчас можно наблюдать акции на молоко, масло и сметану. И чем ближе будут новогодние праздники, тем больше производители молочной продукции начнут снижать цены.

«Главное, чтобы и ритейл поступал так же. Я уверена, что в ближайшие дни мы увидим серьезные скидки и на масло, и на сыр, и на сметану, и на сливки, чтобы наши перерабатывающие предприятия могли немного освободить свои склады. Потому что, начиная с августа, когда не было экспорта, всё хранили на складах. Там продукции очень много, и новогодние праздники являются лучшим временем, когда можно как можно больше этого продать», — пояснила Елена Жупинас.

После праздников тенденция сохранится.

«С нового года, учитывая, что цена на сырое молоко серьезно упала, почти на 17%, ожидать удорожания продукции не стоит. Сейчас цена молочной продукции расти не будет. И эти цены на масло, творог, сметану продолжат снижаться. Все производители будут стараться продавать как можно больше на внутреннем рынке», — рассказала руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока.