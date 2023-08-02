35 кг продуктов «в дорогу». Россияне обокрали турецкий отель в Анталии (видео)

Русских туристов, которые украли продукты, напитки и шампунь в отеле в Анталии, поймали на горячем.

«Нельзя, да? Девочки, ну покушать хотели», — так запросто пояснила россиянка кражу продуктов персоналу отеля в Анталии.

Сотрудники гостиницы высыпают на стол чай, напитки в жестяных банках, масло, фрукты, тушенные овощи в пакете.

«Это гостинцы, гостинцы», — говорит россиянка.

Потом спохватывается и начинает оправдываться:

«Да это мы вам оставили! Это вам!»

Персонал турецкого отеля от щедрого подарка отказывается и посмеивается над воришками еды.

«Дорога, ну в поезд покушать. Ну, покушать-то. Что вам стоит? Это нам дали у вас. Нам это в ресторане дали. Ресторан, ресторан! Покушать, мы уезжаем сегодня – гоу хом».

Среди украденного, чтобы «покушать в дороге», были мыло и шампунь.