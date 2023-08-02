35 кг їжі “в дорогу”. Росіяни обікрали турецький готель в Анталії (відео)
Російських туристів, які вкрали продукти, напої та шампунь у готелі в Анталії, упіймали на гарячому.
«Не можна, так? Дівчатка, ну поїсти хотіли», – так легко пояснила росіянка крадіжку продуктів персоналу готелю в Анталії.
Співробітники готелю висипають на стіл чай, напої в бляшанках, масло, фрукти, тушковані овочі в пакеті.
“Це гостинці, гостинці”, – каже росіянка.
Потім починає виправдовуватися:
«Та це ми вам лишили! Це вам!”
Персонал турецького готелю від щедрого подарунка відмовляється та посміюється над злодюжками, які поцупили стільки їжі.
«Люба, ну у потяг поїсти. Ну, поїсти. Що вам варте? Це дали нам у вас. Нам це у ресторані дали. Ресторан, ресторан! Поїсти, ми їдемо сьогодні – гоу хом».
Серед вкраденого, щоб «поїсти в дорозі», були мило та шампунь.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 16:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російських туристів, які вкрали продукти, напої та шампунь у готелі в Анталії, упіймали на гарячому.".