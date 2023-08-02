35 кг їжі “в дорогу”. Росіяни обікрали турецький готель в Анталії (відео)

Російських туристів, які вкрали продукти, напої та шампунь у готелі в Анталії, упіймали на гарячому.

«Не можна, так? Дівчатка, ну поїсти хотіли», – так легко пояснила росіянка крадіжку продуктів персоналу готелю в Анталії.

Співробітники готелю висипають на стіл чай, напої в бляшанках, масло, фрукти, тушковані овочі в пакеті.

“Це гостинці, гостинці”, – каже росіянка.

Потім починає виправдовуватися:

«Та це ми вам лишили! Це вам!”

Персонал турецького готелю від щедрого подарунка відмовляється та посміюється над злодюжками, які поцупили стільки їжі.

«Люба, ну у потяг поїсти. Ну, поїсти. Що вам варте? Це дали нам у вас. Нам це у ресторані дали. Ресторан, ресторан! Поїсти, ми їдемо сьогодні – гоу хом».

Серед вкраденого, щоб «поїсти в дорозі», були мило та шампунь.