“Просто на моїх очах зжерла”: у Єгипті акула з’їла росіянина (відео)
У Червоному морі біля узбережжя Хургади внаслідок нападу акули загинув росіянин, пише “ТАСС” із посиланням на генерального консула РФ у Хургаді Віктора Воропаєва.
Як повідомляє Telegram-канал Baza, акула напала на хлопця біля пляжу Dream Beach. Він був разом із дівчиною і їй вдалося врятуватися.
“Дівчина встигла врятуватися, він прийняв удар на себе. Страшна справа, он останки цього хлопця лежать. Мене трясе. Просто на моїх очах акула зжерла хлопця. Я думаю, треба сто грамів випити, мені аж просто зле”, – цитує канал туристку з РФ, яка стала очевидицею нападу.
Відео: соцмережі
Повідомляється, що 23-річний Володимир Попов з Архангельської області загинув на очах у свого батька. Чоловіки переїхали у Хургаду кілька місяців тому. Вони купили квартиру та оселилися у житловому комплексі British Resort.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 19:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Червоному морі біля узбережжя Хургади внаслідок нападу акули загинув росіянин, пише “ТАСС” із посиланням на генерального консула РФ у Хургаді Віктора Воропаєва.".