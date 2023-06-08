“Просто на моїх очах зжерла”: у Єгипті акула з’їла росіянина (відео)

У Червоному морі біля узбережжя Хургади внаслідок нападу акули загинув росіянин, пише “ТАСС” із посиланням на генерального консула РФ у Хургаді Віктора Воропаєва.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, акула напала на хлопця біля пляжу Dream Beach. Він був разом із дівчиною і їй вдалося врятуватися.

“Дівчина встигла врятуватися, він прийняв удар на себе. Страшна справа, он останки цього хлопця лежать. Мене трясе. Просто на моїх очах акула зжерла хлопця. Я думаю, треба сто грамів випити, мені аж просто зле”, – цитує канал туристку з РФ, яка стала очевидицею нападу.

Відео: соцмережі

Повідомляється, що 23-річний Володимир Попов з Архангельської області загинув на очах у свого батька. Чоловіки переїхали у Хургаду кілька місяців тому. Вони купили квартиру та оселилися у житловому комплексі British Resort.