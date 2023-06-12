Розлюднення вже тут, а значить ви програли – Арестович про жарти про акулу

Судячи з кількості (і якості) жартів про вбитого акулою росіянина, розлюднення вже тут. А якщо воно тут, у Вас, значить Ви – програли. Ви, такі гарні, програли банальному, сірому, нудному злу. І самі стали злом – банальним, сірим, нудним.