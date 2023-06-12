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Розлюднення вже тут, а значить ви програли – Арестович про жарти про акулу

Події 12:12   12.06.2023
Олексій Арестович
ексрадник глави Офісу Президента України
Розлюднення вже тут, а значить ви програли – Арестович про жарти про акулу

Судячи з кількості (і якості) жартів про вбитого акулою росіянина, розлюднення вже тут. А якщо воно тут, у Вас, значить Ви – програли. Ви, такі гарні, програли банальному, сірому, нудному злу. І самі стали злом – банальним, сірим, нудним.

Автор: Олексій Арестович, ексрадник глави Офісу Президента України
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 12:12;

    • Кореспондент Олексій Арестович, ексрадник глави Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Судячи з кількості (і якості) жартів про вбитого акулою росіянина, розлюднення вже тут. А якщо воно тут, у Вас, значить…".