Расчеловечивание уже тут, а значит вы проиграли — Арестович про шутки об акуле
Судя по количеству (и качеству) шуточек про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у Вас, значит Вы — проиграли. Вы, такие красивые, проиграли банальному, серому, скучному злу. И сами стали злом — банальным, серым, скучным.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 12:12;
Корреспондент Алексей Арестович, экс-советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Судя по количеству (и качеству) шуточек про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у Вас, значит Вы…".