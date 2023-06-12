Расчеловечивание уже тут, а значит вы проиграли — Арестович про шутки об акуле

Судя по количеству (и качеству) шуточек про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у Вас, значит Вы — проиграли. Вы, такие красивые, проиграли банальному, серому, скучному злу. И сами стали злом — банальным, серым, скучным.