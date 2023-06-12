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Расчеловечивание уже тут, а значит вы проиграли — Арестович про шутки об акуле

Мир 12:12   12.06.2023
Алексей Арестович
экс-советник главы Офиса Президента Украины
Расчеловечивание уже тут, а значит вы проиграли — Арестович про шутки об акуле

Судя по количеству (и качеству) шуточек про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у Вас, значит Вы — проиграли. Вы, такие красивые, проиграли банальному, серому, скучному злу. И сами стали злом — банальным, серым, скучным.

Автор: Алексей Арестович, экс-советник главы Офиса Президента Украины
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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 12:12;

    • Корреспондент Алексей Арестович, экс-советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Судя по количеству (и качеству) шуточек про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у Вас, значит Вы…".