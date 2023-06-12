Акула просто внесла свой маленький вклад за украинский народ — Сюмар

Это дикость – вести дискуссию об акуле и «человечности» по поводу съеденного российского туриста в то время, когда сотни тысяч погибли, а миллионы украинцев на грани выживания. Когда часть территории под экоцидом, а вся нация — под геноцидом… Акула просто внесла свой маленький вклад за украинский народ…