Акула просто внесла свой маленький вклад за украинский народ — Сюмар
Фото: facebook Виктории Сюмар
Это дикость – вести дискуссию об акуле и «человечности» по поводу съеденного российского туриста в то время, когда сотни тысяч погибли, а миллионы украинцев на грани выживания. Когда часть территории под экоцидом, а вся нация — под геноцидом… Акула просто внесла свой маленький вклад за украинский народ…
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 12:06;
Корреспондент Виктория Сюмар, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это дикость – вести дискуссию об акуле и «человечности» по поводу съеденного российского туриста в то время, когда сотни тысяч…".