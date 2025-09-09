Главные события в Харькове и области 9 сентября: итоги дня (видео)

«Прилеты» КАБов в пригороде, судебный процесс над сотрудниками СИЗО и кладбище летучих мышей на балконе обычной многоэтажки — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня в видеообзоре.

<br />

Взрывы слышали в Харькове днем. Россияне запустили в сторону областного центра три корректируемых авиабомбы. Они упали на территории Малоданиловской громады. Глава громады Александр Гололобов сообщил, что по крайней мере один КАБ попал по населенному пункту. Также были удары по полям. В областной прокуратуре уточнили: в селе Черкасская Лозовая повреждены дома, ранен мужчина 58 лет. В последний раз российские КАБы долетали в Харьков в июле. А 17 августа был авиаудар по близкому пригороду – селу Лесное.

Семь сотрудников харьковского СИЗО будут судить из-за смерти арестанта. Им ставят в вину, что оставили мужчину с тяжелыми травмами умирать без медицинской помощи. Сам инцидент произошел в апреле этого года. По версии областной прокуратуры, работники изолятора хотели «проучить» подозреваемого, которого только что к ним привезли. Так что, нарушив требования закона, поместили мужчину в камеру с другим осужденным. Тот жестоко избил нового сокамерника. Хотя у пострадавшего были признаки критического состояния, медиков к нему не вызывали. В то же время служащие СИЗО оформили рапорт, что заключенного необходимо перевести в другой режимный корпус, и перенесли его в новую камеру. На тот момент мужчина еще был в сознании и просил о помощи. Но его оставили лежать на полу у санузла. Там он и умер через несколько часов. Под суд за это пойдут: и.о. начальника изолятора, двое младших инспекторов, старший по корпусу, дежурный помощник начальника учреждения и двое оперуполномоченных. Большинство из них уже уволили.

Подробности трагического случая сообщили специалисты Украинского центра реабилитации рукокрылых. К ним обратилась мать хозяйки квартиры. Она приехала проверить дом дочери, где та сейчас не живет. И, зайдя на балкон, обнаружила настоящее кладбище летучих мышей. Как выяснилось, пока людей в квартире не было, окно на балконе оставалось на проветривании. Щели оказалось достаточно, чтобы животные пробрались в помещение. Стеклянные банки, ведра, вазы – все эти места стали смертельными ловушками для рукокрылых, из которых они не смогли выбраться. Часть животных утонула в емкостях с водой. Впрочем, 30 рыжих вечерниц удалось спасти. Впоследствии им провели реабилитацию, выводя токсины. В Центре реабилитации рукокрылых призвали харьковчан на ночь закрывать окна, а еще лучше — установить москитные сетки.

