Убийство харьковчанина на границе: пограничника отправили в СИЗО – ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований вручили подозрение военнослужащему ГПСУ, который, вероятно, застрелил 23-летнего жителя Харькова при попытке незаконно пересечь границу.

«Сейчас одному из пограничников сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», — рассказала пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в комментарии «УНИАН».

Напомним, 1 сентября около 18:00 пограничники заметили двух мужчин, которые перелезали в защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы. На законные требования правоохранителей остановиться они не отреагировали, рассказывали в ГБР. В ходе преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону нарушителей. Впоследствии обнаружили тело одного из беглецов с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Погибшим оказался 23-летний харьковчанин, при котором находились паспорт для выезда за границу и личные вещи.