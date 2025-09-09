Убивство харків’янина на кордоні: прикордонника відправили у СІЗО – ДБР
Працівники Державного бюро розслідувань вручили підозру військовослужбовцю ДПСУ, який, ймовірно, застрелив 23-річного жителя Харкова під час спроби незаконно перетнути кордон.
«Наразі одному з прикордонників повідомлено про підозру у перевищенні влади або службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі», – розповіла речниця ДБР Тетяна Сапьян у коментарі «УНІАН».
Нагадаємо, 1 вересня близько 18:00 прикордонники помітили двох чоловіків, які перелазили захисні споруди та рухалися у бік Молдови. На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували, розповідали у ДБР. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом виявили тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Загиблим виявився 23-річний харків’янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.
Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2025 в 16:12
