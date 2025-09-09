Live
  • Вт 09.09.2025
Схема у КП діяла багато років: як бюджет Харкова втратив майже 7 млн грн

Суспільство 15:24   09.09.2025
Вікторія Яковенко
У Харківській обласній прокуратурі повідомили: на махінаціях в обласному центрі викрили керівництво комунального підприємства. Правоохоронці розповіли подробиці.

За даними слідства, оборудка, яку організували 58-річний гендиректор та 68-річний перший заступник КП, діяла впродовж 2018–2024 років.

«Посадовці, маючи виключне право підпису фінансових документів, укладали додаткові угоди без проведення обов’язкових процедур публічних закупівель. Внаслідок цієї «схеми» через приватну компанію відбувалося постачання труб, комплектуючих та обладнання для підприємства з переплатою у порівнянні з ринковою вартістю», – встановили правоохоронці.

У прокуратурі підрахували, що внаслідок цієї схеми громаді Харкова було завдано збитків на майже 7 млн гривень.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Слідство триває, уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Якщо провину доведуть, чоловікам загрожує від 7 до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше заступника директора КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» відправили у СІЗО до 19 жовтня, повідомляв ГО «Харківський антикорупційний центр». За даними ухвали Салтівського райсуду, посадовці «КВПВ» фіктивно працевлаштовували чоловіків призовного віку, аби надати їм бронювання, оскільки підприємство входить до переліку об`єктів критичної інфраструктури.

Читайте також: «Мертві душі» у КП, схема на трубах і не тільки: 27 підозр на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
