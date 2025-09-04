«Мертві душі» у КП, схема на трубах і не тільки: 27 підозр на Харківщині

Правоохоронці провели на Харківщині масштабні спецоперації. У результаті яких підозри отримали 27 осіб, а встановлена сума збитків сягає майже 45 млн гривень. Подробиці розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

«Це вже друга реалізація у регіоні за останній період. Прокурори наголошують: бюджетні кошти — це не особисті «заначки». Це гроші громади, і ми не дамо перетворювати їх на джерело наживи для тих, хто ховається за посадами», – зазначили правоохоронці.

Усі справи розділили за декількома напрямками:

Зловживання з бюджетними коштами

– Ексзаступник мера Харкова, який на той час був гендиректором комунального підприємства, та його перший заступник організували злочинну схему. Вони допустили розтрату коштів під час закупівлі труб для водопостачання міста за завищеними цінами. Збитки – майже 7 млн гривень.

– Директор приватного підприємства та керівник і заступник виробничого підрозділу «Локомотивне депо Лозова» організували схему під час капітального ремонту будівлі критого пункту технічного обслуговування локомотивів. Сума збитків – 860 тис. гривень.

– Ще один директор ТОВ привласнив понад 200 тис. грн під час виконання договору про закупівлю вугілля.

– Інший очільник підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписував фіктивні акти з завищеними обсягами матеріалів під час ремонту доріг та тротуарів у Харкові. Це призвело до привласнення майже 450 тис. грн бюджетних коштів.

Рейдерство

– Викрито факт фактичного захоплення фірми. Державний реєстратор Малоданилівської селищної ради Харківського району безпідставно призначив іншу особу директором підприємства та змінив склад його засновників. «Новий власник» заволодів часткою засновниці підприємства з іноземними інвестиціями. Сума завданих збитків становить 8,4 млн гривень.

«Мертві душі», бронь та привласнення коштів

– Заступник директора комунального підприємства з вивозу побутових відходів та його підлеглий фіктивно працевлаштували 16 осіб. Деякі з так званих «працівників» отримали ще й бронь від мобілізації. Сам заступник директора привласнив частину нарахувань, користуючись банківськими картками «мертвих душ». Сума збитків – понад 3 млн гривень.

– Директор іншого комунального підприємства разом із фізичною особою привласнили понад 350 тис. грн через незаконне нарахування премій та заробітної плати.

Злочини проти довкілля

– У Харкові підприємець протягом кількох років організував незаконне складування будівельних та побутових відходів на земельних ділянках. Експерти підтвердили забруднення ґрунту небезпечними речовинами. Збитки – понад 4,8 млн гривень.

– У Богодухівському районі директор комунального підприємства допустив порушення у функціонуванні очисних споруд, що спричинило забруднення земель та скиди шкідливих речовин у річку. Матеріальна шкода перевищила 400 тис. гривень.

Зловживання під час облаштування укриттів у закладах освіти

– Директор ТОВ заволодів майже 7,5 млн грн при розробці технічної документації на будівництвіукриттів для навчальних закладів.

– Начальниця Управління освіти Чугуївської міської ради неналежно виконала службові обов’язки під час виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд у школах. Збитки – майже 1,4 млн гривень.

Порушення у сфері медицини

– Підприємець неналежно здійснив технічний нагляд за капітальним ремонтом відділення лікарні у Харкові. Громада міств втратила понад 1,3 млн гривень.

Зловживання у лісовому господарстві

– Колишній виконувач обов’язків директора державного підприємства «Жовтневе лісове господарство» здійснював відпуск лісопродукціїбез дотримання умов повної передоплати, що передбачено обов’язковими умовами договорів поставки. Внаслідок цього лісгосп втратив понад 5,5 млн гривень.