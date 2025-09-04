«Мертвые души» в КП, схема на трубах и не только: 27 подозрений на Харьковщине

Правоохранители провели на Харьковщине масштабные спецоперации. В результате которых подозрения получили 27 человек, а установленная сумма ущерба составляет почти 45 млн гривен. Подробности рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

«Это уже вторая реализация в регионе за последний период. Прокуроры отмечают: бюджетные средства — это не личные заначки. Это деньги громады, и мы не дадим превращать их в источник наживки для скрывающихся за должностями», — отметили правоохранители.

Все дела разделили по нескольким направлениям:

Злоупотребление с бюджетными средствами

— Экс-заммэра Харькова, который в то время был гендиректором коммунального предприятия, и его первый заместитель организовали преступную схему. Они допустили растрату средств при закупке труб для водоснабжения города по завышенным ценам. Ущерб – почти 7 млн ​​гривен.

— Директор частного предприятия и руководитель и заместитель производственного подразделения «Локомотивное депо Лозовая» организовали схему при капитальном ремонте здания крытого пункта технического обслуживания локомотивов. Сумма ущерба – 860 тыс. гривен.

— Еще один директор ООО присвоил более 200 тыс. грн при исполнении договора о закупке угля.

— Другой руководитель предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписывал фиктивные акты с повышенными объемами материалов при ремонте дорог и тротуаров в Харькове. Это привело к присвоению около 450 тыс. грн бюджетных средств.

Рейдерство

— Разоблачен факт фактического захвата фирмы. Государственный регистратор Малоданиловского поселкового совета безосновательно назначил другое лицо директором предприятия и изменил состав его учредителей. «Новый собственник» завладел долей учредительницы предприятия с иностранными инвестициями. Сумма нанесенного ущерба составляет 8,4 млн гривен.

«Мертвые души», бронь и присвоение средств

— Заместитель директора коммунального предприятия по вывозу бытовых отходов и его подчиненный фиктивно трудоустроили 16 человек. Некоторые из так называемых работников получили еще и бронь от мобилизации. Сам заместитель директора присвоил часть начислений, пользуясь банковскими карточками «мертвых душ». Сумма ущерба – более 3 млн гривен.

— Директор другого коммунального предприятия вместе с физическим лицом присвоили более 350 тыс. грн из-за незаконного начисления премий и заработной платы.

Преступления против окружающей среды

— В Харькове предприниматель в течение нескольких лет организовал незаконный склад строительных и бытовых отходов на земельных участках. Эксперты подтвердили загрязнение почвы опасными веществами. Ущерб – более 4,8 млн гривен.

— В Богодуховском районе директор коммунального предприятия допустил нарушение в функционировании очистных сооружений, что повлекло загрязнение земель и сбросы вредных веществ в реку. Материальный ущерб превысил 400 тыс. гривен.

Злоупотребление при обустройстве укрытий в учебных заведениях

— Директор ООО завладел почти 7,5 млн грн при разработке технической документации на строительстве укрытий для учебных заведений.

— Начальник Управления образования Чугуевского городского совета ненадлежащим образом исполнила служебные обязанности при изготовлении проектно-сметной документации для строительства защитных сооружений в школах. Ущерб – почти 1,4 млн гривен.

Нарушения в области медицины

— Предприниматель ненадлежаще провел технический надзор за капитальным ремонтом отделения больницы в Харькове. Громада города потеряла более 1,3 млн гривен.

Злоупотребление в лесном хозяйстве

— Бывший исполняющий обязанности директора государственного предприятия «Октябрьское лесное хозяйство» осуществлял отпуск лесопродукции без соблюдения условий полной предоплаты, что предусмотрено обязательными условиями договоров поставки. В результате лесхоз потерял более 5,5 млн гривен.