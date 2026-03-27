За тиждень у Харкові люди застрягли у ліфтах майже 150 разів – мерія

За тиждень фахівці КСП “Харківміськліфт” обробили 1,3 тисячі заявок щодо ремонту ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Крім цього, фахівці 148 разів допомогли пасажирам вибратися з ліфтів. Основною причиною застрягання у кабінах стали аварійні відключення світла, зазначили у повідомленні.

“Також фахівці відновили роботу 14 ліфтів та п‘яти систем диспетчеризації. Зокрема, ремонти проводилися в житлових будинках на вул. Єдності, вул. Майка Йогансена, пр. Аерокосмічному, Салтівському шосе“, – додали у міськраді.

Загалом у будинках, які перебувають у комунальній власності, працюють 6,6 тисячі ліфтів, при цьому 23 підйомники зупинені на ремонт.