На місці нічного “прильоту” в Харкові вже працюють комунальники (фото)
У пресслужбі мерії показали, що зараз відбувається на місці нічного “прильоту” по багатоповерхівці в Київському районі.
Вночі росіяни атакували житлову дев’ятиповерхівку, є постраждалі.
“Фахівці КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” закривають вибиті вікна, а працівники КП «Житлокомсервіс» обстежують пошкоджені будинки та консультують мешканців щодо подання заяв на отримання компенсації за програмою “єВідновлення”, – зазначили у пресслужбі.
Також на місці “прильоту” вже працюють і співробітники КП “Шляхрембуд”.
“Комунальники прибирають скло, сміття, уламки та впорядковують прилеглу територію“, – додали в мерії.
Нагадаємо, військові РФ атакували Харків у ніч на 27 березня. Повітряну тривогу оголосили у Харкові о 23:43. Близько 00:30 моніторингові канали попереджали про цілі, що рухалися у напрямку міста, які саме не уточнювали. Водночас харків’яни чули вибухи. Близько 00:30 у багатоквартирний будинок у Київському районі влучила ракета, а за годину в цьому ж районі впав безпілотник. Через удар ракети постраждали шість мешканців багатоповерхівки. У всіх гостра реакція на стрес уточнив пізніше міський голова.
Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: комунальники, обстріл, приліт, Харків;
Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 09:13;