Що відбувалося на місці нічного удару по дому, показали у ДСНС (фото/відео)

У ГУ ДСНС України в Харківській області нагадали, що вночі 27 березня росіяни атакували місто.

Одне з влучань прийшлося по житловому будинку. Під ударом опинилася дев’ятиповерхівка.

“Внаслідок влучання сталися часткові руйнації внутрішніх конструкцій та балкону квартири на верхньому поверсі. Пожежі не було. На місці події працювали підрозділи ДСНС, зокрема рятувальники-верхолази, сапери та психологи“, – додали пожежники.

Нагадаємо, військові РФ атакували Харків у ніч на 27 березня. Повітряну тривогу оголосили у Харкові о 23:43. Близько 00:30 моніторингові канали попереджали про цілі, що рухалися у напрямку міста, які саме не уточнювали. Водночас харків’яни чули вибухи. Близько 00:30 у багатоквартирний будинок у Київському районі влучила ракета, а за годину в цьому ж районі впав безпілотник. Через удар ракети постраждали шість мешканців багатоповерхівки. У всіх гостра реакція на стрес уточнив пізніше міський голова.