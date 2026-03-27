Що відбувалося на місці нічного удару по дому, показали у ДСНС (фото/відео)

Події 07:35   27.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що відбувалося на місці нічного удару по дому, показали у ДСНС (фото/відео)

У ГУ ДСНС України в Харківській області нагадали, що вночі 27 березня росіяни атакували місто. 

Одне з влучань прийшлося по житловому будинку. Під ударом опинилася дев’ятиповерхівка.

"Приліт" по 9-поверхівці у Харкові 27 березня

Внаслідок влучання сталися часткові руйнації внутрішніх конструкцій та балкону квартири на верхньому поверсі. Пожежі не було. На місці події працювали підрозділи ДСНС, зокрема рятувальники-верхолази, сапери та психологи“, – додали пожежники.

"Приліт" по 9-поверхівці у Харкові 27 березня

"Приліт" по 9-поверхівці у Харкові 27 березня

Нагадаємо, військові РФ атакували Харків у ніч на 27 березня. Повітряну тривогу оголосили у Харкові о 23:43. Близько 00:30 моніторингові канали попереджали про цілі, що рухалися у напрямку міста, які саме не уточнювали. Водночас харків’яни чули вибухи. Близько 00:30 у багатоквартирний будинок у Київському районі влучила ракета, а за годину в цьому ж районі впав безпілотник. Через удар ракети постраждали шість мешканців багатоповерхівки. У всіх гостра реакція на стрес уточнив пізніше міський голова.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Що відбувалося на місці нічного удару по дому, показали у ДСНС (фото/відео)
Що відбувалося на місці нічного удару по дому, показали у ДСНС (фото/відео)
27.03.2026, 07:35
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 07:35;

