У Харкові ракета влучила в багатоквартирний будинок – Терехов

Події 01:35   27.03.2026
Олена Нагорна
Військові РФ атакували Харків у ніч проти 27 березня. Близько 00:30 по багатоквартирному будинку у Київському районі прилетіла ракета, а за годину в цьому ж районі впав безпілотник. 

Доповнено о 01:35. Також у Київському районі Харкова зафіксували “приліт” БпЛА.

Доповнено о 01:01. Ракета влучила у багатоквартирний будинок, уточнив мер.

00:54. Мер Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано удар по Київському району, є поранені. Подробиці уточнюють.

Повітряну тривогу оголосили у Харкові о 23:43. Близько 00:30 моніторингові канали попереджали про цілі, які рухалися у напрямку міста, які саме – не уточнювали. У той же час харків’яни чули вибухи.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, декілька безпілотників прилетіли по Харкову протягом дня. Зранку два «шахеди» атакували Слобідський район. Один не здетонував. Другий упав поруч із рестораном «Дракон, що злітає» на Морозова. У ДСНС повідомили про пожежу в підвальному приміщенні ресторану. У навколишніх будинках вилетіли вікна, пошкоджені автівки. Постраждали десятеро людей. Удень ворожий дрон влучив по відкритій території в Салтівському районі. Обійшлося без постраждалих, лише горіла трава.

Читайте також: Трегубов: чого чекає РФ, щоб розпочати масштабніші наступи на Харківщині 📹

Новини Харкова — головне за 27 березня: нічний «приліт» по будинку
У Харкові ракета влучила в багатоквартирний будинок – Терехов
  Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 01:35;

