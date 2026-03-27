У Харкові ракета влучила в багатоквартирний будинок – Терехов
Військові РФ атакували Харків у ніч проти 27 березня. Близько 00:30 по багатоквартирному будинку у Київському районі прилетіла ракета, а за годину в цьому ж районі впав безпілотник.
Доповнено о 01:35. Також у Київському районі Харкова зафіксували “приліт” БпЛА.
Доповнено о 01:01. Ракета влучила у багатоквартирний будинок, уточнив мер.
00:54. Мер Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано удар по Київському району, є поранені. Подробиці уточнюють.
Повітряну тривогу оголосили у Харкові о 23:43. Близько 00:30 моніторингові канали попереджали про цілі, які рухалися у напрямку міста, які саме – не уточнювали. У той же час харків’яни чули вибухи.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, декілька безпілотників прилетіли по Харкову протягом дня. Зранку два «шахеди» атакували Слобідський район. Один не здетонував. Другий упав поруч із рестораном «Дракон, що злітає» на Морозова. У ДСНС повідомили про пожежу в підвальному приміщенні ресторану. У навколишніх будинках вилетіли вікна, пошкоджені автівки. Постраждали десятеро людей. Удень ворожий дрон влучив по відкритій території в Салтівському районі. Обійшлося без постраждалих, лише горіла трава.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, ракета;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові ракета влучила в багатоквартирний будинок – Терехов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 01:35;