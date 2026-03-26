Трегубов: чого чекає РФ, щоб розпочати масштабніші наступи на Харківщині 📹

Зараз на фронті відносно спокійно — супротивник перегруповується і готується до масштабніших наступальних дій, які, ймовірно, активізуються з появою на деревах листя, прогнозує речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

За його словами, зараз відносно тихо – порівняно з попередніми місяцями.

“Противник зараз перегруповується і готується до більш масштабних наступів, коли буде так звана “зеленка”. Тобто, коли будуть зелені насадження, коли інфільтраційні заходи можна буде маскувати просто за деревами. Але зараз маємо таку собі передишку. Бачимо, як противник поновлюється. І при цьому спостерігаємо інфільтраційні дії не стільки навіть на Харківщині, скільки на Сумщині. Більш активні порівняно з попередніми місяцями. А також активні дії в напрямку Лиману та Борової”, — зазначив Трегубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Він нагадав, що місяць тому під час наступу в бік Борової росіяни зазнали значних втрат від 3-го армійського корпусу, і зараз там також спостерігається передишка.

Відповідаючи на питання про застосування ворогом дешевих БпЛА типу “Молния”, речник підтвердив, що вони активно використовувалися весь час і зараз є одним з основних засобів ураження для росіян.

На Куп’янському напрямку росіяни продовжують наступати.

“У першу чергу на схід від міста, не стільки в бік самого Куп’янська, скільки у бік Куп’янська-Вузлового, селища-сателіта. Але при цьому абсолютно безуспішні. Вони пару разів доходили до Курилівки і там отримували великого прочухана”, — зазначив Трегубов.

Говорячи про накопичення сил РФ, речник наголосив, що йдеться, скоріше, про підтримку наявного наступального потенціалу.

“Вони не активно намагаються нарощувати, бо в них просто немає на це ресурсу зараз. Той ресурс, що в них є для хоч якогось нарощування, у них йде, здебільшого, все ж таки на інші напрямки. У нашій зоні відповідальності вони більше підтримують штанці, щоби мати змогу атакувати тими самими силами, які є. При тому, що вогневе ураження, яке по ним наноситься, інколи буває сильніше, ніж їхні можливості до поновлення”, — підсумував Трегубов.