Трегубов: чего ждет РФ, чтобы активизировать наступления на Харьковщине 📹

Сейчас на фронте относительно спокойно — противник перегруппировывается и готовится к более масштабным наступательным действиям, которые, вероятно, активизируются с появлением на деревьях листьев, прогнозирует спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

По его словам, сейчас относительно тихо — в сравнении с предыдущими месяцами.

«Противник сейчас перегруппировывается и готовится к более масштабным наступлениям, когда будет так называемая «зеленка». То есть, когда будут зеленые насаждения, когда инфильтрационные мероприятия можно будет маскировать за деревьями. Но сейчас имеем такую себе передышку. Видим, как противник восстанавливается. И при этом наблюдаем инфильтрационные действия не столько даже на Харьковщине, сколько на Сумщине. Более активные в сравнении с предыдущими месяцами. А также активные действия в направлении Лимана и Боровой», — отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он напомнил, что месяц назад во время наступления в сторону Боровой россияне понесли значительные потери от 3-го армейского корпуса, и сейчас там также наблюдается передышка.

Отвечая на вопрос о применении врагом дешевых БпЛА типа «Молния», спикер подтвердил, что они активно использовались все время и сейчас являются одним из основных средств поражения для россиян.

На Купянском направлении россияне продолжают наступать.

«В первую очередь на восток от города, не столько в сторону самого Купянска, сколько в сторону Купянска-Узлового, поселка-спутника. Но при этом абсолютно безуспешны. Они пару раз доходили до Куриловки и там получали большой нагоняй», — отметил Трегубов.

Говоря о накоплении сил РФ, спикер подчеркнул, что речь идет, скорее, о поддержании имеющегося наступательного потенциала.

«Они не активно пытаются наращивать, потому что у них просто нет на это ресурса сейчас. Тот ресурс, который у них есть для хоть какого-то наращивания, у них идет, по большей части, все же на другие направления. В нашей зоне ответственности они больше поддерживают штаны, чтобы иметь возможность атаковать теми же силами, которые есть. При том, что огневое поражение, которое по ним наносится, иногда бывает сильнее, чем их возможности к восстановлению», — резюмировал Трегубов.