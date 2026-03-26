«Партия сказала в морг, значит, в морг»: спикер Объединенных сил — о Купянске

Российские военные в подвалах Купянска до сих пор живы, но пропагандисты уже «похоронили» их, возможно, пытаясь затушевать провальную для РФ тему, считает спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

«С россиянами в Купянске имею уникальную ситуацию: россияне записали собственных недобитков в двухсотые авансом. Обычно мне, как спикеру, приходится опровергать наличие россиян там, где их на самом деле нет. Здесь ситуация обратная — приходится опровергать их отсутствие», — отметил Трегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, ирония в том, что по подвалам Купянска до сих пор скрываются российские военные — от отделения до взвода. Ежедневно фиксируют шесть–восемь уникальных позывных, в том числе в районе больницы.

«Параллельно с этим я читаю у Z-блогеров рассказы о погибших героях-панфиловцах. Я хрен его знает, почему они решили записать пока что живых в мертвые. Из предположений — либо чтобы можно было по району той же больницы активнее работать, либо чтобы затушевать грустную для них тему Купянска, где сам их Верховный размазывал по лицу собственную ложь», — пояснил спикер.

Трегубов подчеркнул, что никаких шансов у этой группировки нет, ведь она находится в центре города, а подкрепление противника не может дойти даже до окраин.

«Конечно, погоды они там не делают и не сделают. Конечно, шансов у них ноль, потому что они торчат в центре, а подкрепление врага не может дойти даже до окраин города. Поэтому россияне, похоже, решили не играть тему героической обороны слишком долго. Но получается ярко. «Партия сказала в морг, значит, в морг», — резюмировал Трегубов.

Информацию российских медиа о том, что все военные РФ в Купянске якобы погибли под руинами больницы, спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов опровергал в эфире нацмарафона 22 марта. Однако, по его словам, оставшиеся там — в критическом положении.