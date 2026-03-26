“Партія сказала в морг, значить, в морг” – речник Об’єднаних сил про Куп’янськ

Російські військові в підвалах Куп’янська досі живі, але пропагандисти вже «поховали» їх, можливо, намагаючись приховати цю провальну для РФ тему, вважає речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

“З росіянами у Куп’янську маю унікальну ситуацію: росіяни записали власних недобитків у двохсоті авансом. Зазвичай мені, як речнику, доводиться спростовувати наявність росіян там, де їх насправді нема. Тут ситуація зворотна — доводиться спростовувати їхню відсутність”, — зазначив Трегубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, іронія в тому, що по підвалах Куп’янська досі переховуються російські військові — від відділення до взводу. Щодня фіксують шість–вісім унікальних позивних, зокрема в районі лікарні.

“Паралельно з цим я читаю у Z-блогерів розповіді про полеглих героїв-панфілівців. Я фіг його знає, чому вони вирішили записати поки що живих у мертвих. З припущень — або щоб можна було по району тієї ж лікарні активніше працювати, або щоб затушувати сумну для них тему Куп’янська, де сам їхній Верховний розмазував по обличчю власну брехню”, — пояснив речник.

Трегубов наголосив, що жодних шансів у цього угруповання немає, адже воно перебуває в центрі міста, а підкріплення супротивника не можуть дійти навіть до околиць.

“Звісно, погоди вони там не роблять і не зроблять. Звісно, шансів в них нуль, бо вони стирчать у центрі, а підкріплення ворога не можуть дійти навіть до околиць міста. Тому росіяни, схоже, вирішили не грати тему героїчної оборони занадто довго. Але виходить яскраво. “Партія сказала в морг, значить, в морг”, — підсумував Трегубов.

Інформацію російських медіа про те, що всі військові РФ у Куп’янську нібито загинули під руїнами лікарні, речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов спростовував в етері нацмарафону 22 березня. Однак, за його словами, ті, хто залишився там, — у критичному становищі.