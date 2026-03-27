В Харькове ракета попала в многоквартирный дом — Терехов
Военные РФ атаковали Харьков в ночь на 27 марта. Около 00:30 в многоквартирный дом в Киевском районе попала ракета, а спустя час в этом же районе упал беспилотник.
Дополнено в 01:35. Также в Киевском районе Харькова зафиксировали «прилет» БпЛА.
Дополнено в 01:01. Ракета попала в многоквартирный дом, уточнил мэр.
00:54. Мэр Игорь Терехов сообщил, что зафиксирован удар по Киевскому району, есть раненые.
Воздушную тревогу объявили в Харькове в 23:43. Около 00:30 мониторинговые каналы предупреждали о целях, которые двигались в направлении города, каких именно — не уточняли. В это же время харьковчане слышали взрывы.
Как сообщала МГ «Объектив», несколько беспилотников прилетели по Харькову 26 марта. Утром два «Шахеда» атаковали Слободской район. Один не сдетонировал. Второй упал рядом с рестораном «Влетающий дракон» на Морозова. В ГСЧС сообщили о пожаре в подвальном помещении ресторана. В окрестных домах вылетели окна, повреждены автомобили. Пострадали десять человек. Днем вражеский дрон попал по открытой территории в Салтовском районе. Обошлось без пострадавших, только горела трава.
Читайте также: Трегубов: чего ждет РФ, чтобы активизировать наступления на Харьковщине 📹
- • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 01:35;