Что происходило на месте ночного удара по дому, показали в ГСЧС (фото/видео)

Происшествия 07:35   27.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области напомнили, что ночью 27 марта россияне атаковали город. 

Одно из попаданий пришлось по жилому дому. Под ударом оказалась девятиэтажка.

"Прилет" по 9-этажке в Харькове 27 марта

«В результате попадания произошли частичные разрушения внутренних конструкций и балкона квартиры на верхнем этаже. Пожара не было. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, в том числе спасатели-верхолазы, саперы и психологи», – добавили пожарные.

Напомним, военные РФ атаковали Харьков в ночь на 27 марта. Воздушную тревогу объявили в Харькове в 23:43. Около 00:30 мониторинговые каналы предупреждали о целях, которые двигались в направлении города, каких именно — не уточняли. В это же время харьковчане слышали взрывы. Около 00:30 в многоквартирный дом в Киевском районе попала ракета, а спустя час в этом же районе упал беспилотник. Из-за удара ракеты пострадали шесть жителей многоэтажки. У всех острая реакция на стресс, уточнил позже городской голова.

