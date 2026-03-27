На месте ночного «прилета» в Харькове уже работают коммунальщики (фото)

Общество 09:13   27.03.2026
В пресс-службе мэрии показали, что сейчас происходит на месте ночного «прилета» по многоэтажке в Киевском районе.

Ночью россияне атаковали жилую девятиэтажку, есть пострадавшие.

Последствия обстрела Харькова 27 марта 2026
«Специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывают выбитые окна, а работники КП «Жилкомсервис» обследуют поврежденные дома и консультируют жильцов по поводу заявлений на получение компенсации по программе «єВідновлення», – отметили в пресс-службе.

Также на месте «прилета» уже работают и сотрудники КП «Дорремстрой».

«Коммунальщики убирают стекло, мусор, обломки и благоустраивают прилегающую территорию», – добавили в мэрии.

Напомним, военные РФ атаковали Харьков в ночь на 27 марта. Воздушную тревогу объявили в Харькове в 23:43. Около 00:30 мониторинговые каналы предупреждали о целях, которые двигались в направлении города, каких именно — не уточняли. В это же время харьковчане слышали взрывы. Около 00:30 в многоквартирный дом в Киевском районе попала ракета, а спустя час в этом же районе упал беспилотник. Из-за удара ракеты пострадали шесть жителей многоэтажки. У всех острая реакция на стресс, уточнил позже городской голова.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
