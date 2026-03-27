Live

За неделю в Харькове люди застревали в лифтах почти 150 раз – мэрия

Общество 11:33   27.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
За неделю специалисты КСП «Харьковгорлифт» обработали 1,3 тысячи заявок, касаемо ремонта лифтового оборудования и внутридомовых электросетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

Помоми этого, специалисты 148 раз помогли пассажирам выбраться из лифтов. Основной причиной застревания в кабинах стали аварийные отключения света, отметили в сообщении.

«Также специалисты возобновили работу 14 лифтов и пяти систем диспетчеризации. В частности, ремонты проводились в жилых домах по ул. Единства, ул. Майка Йогансена, пр. Аэрокосмическом, Салтовском шоссе», – добавили в горсовете.

Всего в домах, которые находятся в коммунальной собственности, работают 6,6 тысяч лифтов, при этом 23 подъемника остановлены на ремонт.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «За неделю в Харькове люди застревали в лифтах почти 150 раз – мэрия», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю специалисты КСП «Харьковгорлифт» обработали 1,3 тысячи заявок, касаемо ремонта лифтового оборудования и внутридомовых электросетей.".