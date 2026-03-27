За неделю в Харькове люди застревали в лифтах почти 150 раз – мэрия
За неделю специалисты КСП «Харьковгорлифт» обработали 1,3 тысячи заявок, касаемо ремонта лифтового оборудования и внутридомовых электросетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Помоми этого, специалисты 148 раз помогли пассажирам выбраться из лифтов. Основной причиной застревания в кабинах стали аварийные отключения света, отметили в сообщении.
«Также специалисты возобновили работу 14 лифтов и пяти систем диспетчеризации. В частности, ремонты проводились в жилых домах по ул. Единства, ул. Майка Йогансена, пр. Аэрокосмическом, Салтовском шоссе», – добавили в горсовете.
Всего в домах, которые находятся в коммунальной собственности, работают 6,6 тысяч лифтов, при этом 23 подъемника остановлены на ремонт.
- • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 11:33;