За неделю в Харькове люди застревали в лифтах почти 150 раз – мэрия

За неделю специалисты КСП «Харьковгорлифт» обработали 1,3 тысячи заявок, касаемо ремонта лифтового оборудования и внутридомовых электросетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Помоми этого, специалисты 148 раз помогли пассажирам выбраться из лифтов. Основной причиной застревания в кабинах стали аварийные отключения света, отметили в сообщении.

«Также специалисты возобновили работу 14 лифтов и пяти систем диспетчеризации. В частности, ремонты проводились в жилых домах по ул. Единства, ул. Майка Йогансена, пр. Аэрокосмическом, Салтовском шоссе», – добавили в горсовете.

Всего в домах, которые находятся в коммунальной собственности, работают 6,6 тысяч лифтов, при этом 23 подъемника остановлены на ремонт.