Live

Адаптировались? Харьковчане вдвое реже застревали в лифтах на неделе — мэрия

Общество 10:18   27.02.2026
Оксана Горун
Адаптировались? Харьковчане вдвое реже застревали в лифтах на неделе — мэрия Фото: пресслужба ХГС

Пресс-служба Харьковского горсовета привела традиционную сводку от КСП «Харьковгорлифт» — о поломках и ЧП за неделю. Оказалось, что харьковчане оказывались в ловушке подъемников 470 раз.

На минувшей неделе подобных случаев было почти вдвое больше — 950.

«Специалисты КСП «Харьковгорлифт» за неделю проработали около 1,8 тыс. заявок на ремонт лифтового оборудования и внутридомовых электросетей. За этот период они отреагировали на 470 случаев застревания пассажиров в кабинах, возникающих из-за нестабильного напряжения и аварийных отключений света», — отметила пресс-служба мэрии.

Жители города постепенно адаптируются к длительным и непредсказуемым отключениям электричества. В комментариях к сообщениям о графиках отключения света в соцсетях некоторые харьковчане признаются: «не играют в рулетку с облэнерго» и ходят пешком.

Читайте также: Как будут отключать электричество в Харькове и области 27 февраля: график

В горсовете также сообщили, что за неделю специалисты восстановили в Харьков работу 79 лифтов. В частности — в домах на ул. Непокоренных, ул. Львовской, ул. Бучмы и т.д.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
26.02.2026, 18:42
Это позволит войскам РФ преследовать население Харькова — ISW об угрозе
Это позволит войскам РФ преследовать население Харькова — ISW об угрозе
27.02.2026, 07:35
Новости Харькова — главное 27 февраля: погибшие, на фронте у РФ нет успехов
Новости Харькова — главное 27 февраля: погибшие, на фронте у РФ нет успехов
27.02.2026, 10:39
Миллионы на трамваи и троллейбусы из Чехии: в бюджет Харькова внесли изменения
Миллионы на трамваи и троллейбусы из Чехии: в бюджет Харькова внесли изменения
26.02.2026, 16:42
Мужчина погиб, женщина пострадала — последствия атаки БпЛА на Харьковщине
Мужчина погиб, женщина пострадала — последствия атаки БпЛА на Харьковщине
27.02.2026, 08:25
Вторую погибшую нашли под завалами на Харьковщине — ГСЧС
Вторую погибшую нашли под завалами на Харьковщине — ГСЧС
27.02.2026, 10:35

Новости по теме:

15.03.2025
В Харькове почти пять часов доставали мужчину из трубы: что произошло (фото)
18.03.2024
В Харькове спасли котенка, который застрял на дереве (видео)
17.07.2023
В Харькове альпинисты спасли голубя, застрявшего в окне многоэтажки (видео)
22.04.2019
В Харькове коммунальщики  спасли котёнка застрявшего в стене (видео)
20.07.2018
На Москалевке грузовик застрял в яме (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Адаптировались? Харьковчане вдвое реже застревали в лифтах на неделе — мэрия», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2026 в 10:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского горсовета привела традиционную сводку от КСП «Харьковгорлифт» — о поломках и ЧП за неделю. Оказалось, что харьковчане оказывались в ловушке 470 раз".