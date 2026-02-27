Адаптировались? Харьковчане вдвое реже застревали в лифтах на неделе — мэрия
Пресс-служба Харьковского горсовета привела традиционную сводку от КСП «Харьковгорлифт» — о поломках и ЧП за неделю. Оказалось, что харьковчане оказывались в ловушке подъемников 470 раз.
На минувшей неделе подобных случаев было почти вдвое больше — 950.
«Специалисты КСП «Харьковгорлифт» за неделю проработали около 1,8 тыс. заявок на ремонт лифтового оборудования и внутридомовых электросетей. За этот период они отреагировали на 470 случаев застревания пассажиров в кабинах, возникающих из-за нестабильного напряжения и аварийных отключений света», — отметила пресс-служба мэрии.
Жители города постепенно адаптируются к длительным и непредсказуемым отключениям электричества. В комментариях к сообщениям о графиках отключения света в соцсетях некоторые харьковчане признаются: «не играют в рулетку с облэнерго» и ходят пешком.
Читайте также: Как будут отключать электричество в Харькове и области 27 февраля: график
В горсовете также сообщили, что за неделю специалисты восстановили в Харьков работу 79 лифтов. В частности — в домах на ул. Непокоренных, ул. Львовской, ул. Бучмы и т.д.
