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В Харькове альпинисты спасли голубя, застрявшего в окне многоэтажки (видео)

Общество 12:56   17.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове альпинисты спасли голубя, застрявшего в окне многоэтажки (видео)

В Харькове во время сильного ветра голубь застрял между оконными рамами. Помогали спасти птицу альпинисты.

Об этом сообщили в группе «Порятунок тварин Харків».

«Три дня девушка наблюдала за двумя птицами в открытой форточке квартиры. Во время сильного ветра форточка захлопнулась. Одна птица успела вылететь, а другая застряла между рамами окна на 9 этаже. Попасть в квартиру было невозможно, потому что там никто не живет», — рассказали волонтеры.

По счастливому стечению обстоятельств, в соседнем доме работали альпинисты. Они откликнулись на просьбу волонтеров вытащить голубя.

Девушка, вызвавшая волонтеров, забрала на ночь птицу к себе, чтобы понаблюдать за ней, а утром голубя выпустили на свободу.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 12:56;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове во время сильного ветра голубь застрял между оконными рамами. Помогали спасти птицу альпинисты.".