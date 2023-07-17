В Харькове альпинисты спасли голубя, застрявшего в окне многоэтажки (видео)

В Харькове во время сильного ветра голубь застрял между оконными рамами. Помогали спасти птицу альпинисты.

Об этом сообщили в группе «Порятунок тварин Харків».

«Три дня девушка наблюдала за двумя птицами в открытой форточке квартиры. Во время сильного ветра форточка захлопнулась. Одна птица успела вылететь, а другая застряла между рамами окна на 9 этаже. Попасть в квартиру было невозможно, потому что там никто не живет», — рассказали волонтеры.

По счастливому стечению обстоятельств, в соседнем доме работали альпинисты. Они откликнулись на просьбу волонтеров вытащить голубя.

Девушка, вызвавшая волонтеров, забрала на ночь птицу к себе, чтобы понаблюдать за ней, а утром голубя выпустили на свободу.