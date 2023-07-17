В Харькове альпинисты спасли голубя, застрявшего в окне многоэтажки (видео)
В Харькове во время сильного ветра голубь застрял между оконными рамами. Помогали спасти птицу альпинисты.
Об этом сообщили в группе «Порятунок тварин Харків».
«Три дня девушка наблюдала за двумя птицами в открытой форточке квартиры. Во время сильного ветра форточка захлопнулась. Одна птица успела вылететь, а другая застряла между рамами окна на 9 этаже. Попасть в квартиру было невозможно, потому что там никто не живет», — рассказали волонтеры.
По счастливому стечению обстоятельств, в соседнем доме работали альпинисты. Они откликнулись на просьбу волонтеров вытащить голубя.
Девушка, вызвавшая волонтеров, забрала на ночь птицу к себе, чтобы понаблюдать за ней, а утром голубя выпустили на свободу.
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 12:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове во время сильного ветра голубь застрял между оконными рамами. Помогали спасти птицу альпинисты.".