У Харкові альпіністи врятували голуба, який застряг у вікні на 9-му поверсі

У Харкові під час сильного вітру голуб застряг між віконними рамами. Допомагали рятували птаха альпіністи.

Про це повідомили у групі «Порятунок тварин Харків».

«Три дні дівчина спостерігала двох птахів у відчиненій квартирці квартири. Під час сильного вітру квартирка зачинилася. Один птах встиг вилетіти, а другий застряг між рамами вікна на 9 поверсі. Потрапити у квартиру було неможливо, бо там ніхто не живе», – розповіли волонтери.

За щасливим збігом обставин у сусідньому будинку працювали альпіністи. Вони відгукнулися на прохання волонтерів витягнути голуба.

Дівчина, яка викликала волонтерів, забрала на ніч птаха до себе, щоб поспостерігати за ним, а вранці голуба випустила на волю.