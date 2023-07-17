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У Харкові альпіністи врятували голуба, який застряг у вікні на 9-му поверсі

Суспільство 12:56   17.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові альпіністи врятували голуба, який застряг у вікні на 9-му поверсі

У Харкові під час сильного вітру голуб застряг між віконними рамами. Допомагали рятували птаха альпіністи.

Про це повідомили у групі «Порятунок тварин Харків».

«Три дні дівчина спостерігала двох птахів у відчиненій квартирці квартири. Під час сильного вітру квартирка зачинилася. Один птах встиг вилетіти, а другий застряг між рамами вікна на 9 поверсі. Потрапити у квартиру було неможливо, бо там ніхто не живе», – розповіли волонтери.

За щасливим збігом обставин у сусідньому будинку працювали альпіністи. Вони відгукнулися на прохання волонтерів витягнути голуба.

Дівчина, яка викликала волонтерів, забрала на ніч птаха до себе, щоб поспостерігати за ним, а вранці голуба випустила на волю.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 12:56;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові під час сильного вітру голуб застряг між віконними рамами. Допомагали рятували птаха альпіністи.".