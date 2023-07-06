У Харкові врятували кошеня, яке застрягло в трубі (відео)
Команда “Порятунок тварин Харків” показала відео рятувальної операції, яку провели у Харкові.
“Ось так нещодавно рятували кошеня, яке застрягло в трубі. Малюка всиновила дівчина, яка його знайшла”, – підписали відео рятувальники тварин.
Кошеняті на допомогу прийшла дівчина Аліна. Вона почула жалібне нявкання з труби, що вертикально стоїть у дворі, й звернулася за допомогою до “Порятунку тварин Харків”. Фахівці прибули на місце з необхідним обладнанням, але деякий час не могли дістатися кошеняти.
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“У якийсь момент малюк сам почав дертися нам назустріч, і ми змогли його зловити”, – поділилися рятувальники.
Аліна, яка виявила кошеня, вирішила його всиновити. Нині воно адаптується вдома.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 09:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда “Порятунок тварин Харків” показала відео рятувальної операції, яку провели у Харкові".