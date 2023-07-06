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У Харкові врятували кошеня, яке застрягло в трубі (відео)

Суспільство 09:20   06.07.2023
Оксана Горун
У Харкові врятували кошеня, яке застрягло в трубі (відео)

Команда “Порятунок тварин Харків” показала відео рятувальної операції, яку провели у Харкові.

“Ось так нещодавно рятували кошеня, яке застрягло в трубі. Малюка всиновила дівчина, яка його знайшла”, – підписали відео рятувальники тварин.

Кошеняті на допомогу прийшла дівчина Аліна. Вона почула жалібне нявкання з труби, що вертикально стоїть у дворі, й звернулася за допомогою до “Порятунку тварин Харків”. Фахівці прибули на місце з необхідним обладнанням, але деякий час не могли дістатися кошеняти.

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“У якийсь момент малюк сам почав дертися нам назустріч, і ми змогли його зловити”, – поділилися рятувальники.

Аліна, яка виявила кошеня, вирішила його всиновити. Нині воно адаптується вдома.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 09:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда “Порятунок тварин Харків” показала відео рятувальної операції, яку провели у Харкові".