У Харкові врятували кошеня, яке застрягло в трубі (відео)

Команда “Порятунок тварин Харків” показала відео рятувальної операції, яку провели у Харкові.

“Ось так нещодавно рятували кошеня, яке застрягло в трубі. Малюка всиновила дівчина, яка його знайшла”, – підписали відео рятувальники тварин.

Кошеняті на допомогу прийшла дівчина Аліна. Вона почула жалібне нявкання з труби, що вертикально стоїть у дворі, й звернулася за допомогою до “Порятунку тварин Харків”. Фахівці прибули на місце з необхідним обладнанням, але деякий час не могли дістатися кошеняти.

“У якийсь момент малюк сам почав дертися нам назустріч, і ми змогли його зловити”, – поділилися рятувальники.

Аліна, яка виявила кошеня, вирішила його всиновити. Нині воно адаптується вдома.