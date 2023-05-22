На Північній Салтівці врятували кошеня з розбитої росіянами багатоповерхівки
Небайдужі харків’яни спільно з активістами врятували кошеня, яке народилося в частково розбитій росіянами багатоповерхівці на вулиці Дружби Народів, 225 у Харкові та не могло самостійно спуститися з третього поверху.
Спецоперацію з порятунку вусатого провели ще 16 травня, повідомляють у групі “Порятунок тварин Харків”.
Кошеня на третьому поверсі розбитого будинку побачила колишня мешканка Північної Салтівки Олена. Дівчина покинула район через російські обстріли й після того щодня приїжджала, щоб годувати покинутих котів. Дістатись до рудого Олені не вдалося, тому вона звернулася до зоорятувальників.
Відео: “Порятунок тварин Харків”
“Кошеня ховалося за пральною машинкою у згорілій ванній кімнаті. І було настільки налякане, що чкурнуло під ванну, а потім під залишки бойлера, де його і зловили”, — розповідають в організації.
Мурчика забрала Олена, щоб знайти йому люблячих господарів. У дівчини вже перебувають на перетримці дві його сестрички.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 22:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Небайдужі харків’яни спільно з активістами врятували кошеня, яке народилося в частково розбитій росіянами багатоповерхівці на вулиці Дружби Народів, 225 у Харкові та не могло самостійно спуститися з третього поверху.".