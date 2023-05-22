Live
  • Понеділок 22.05.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🔴

На Північній Салтівці врятували кошеня з розбитої росіянами багатоповерхівки

Суспільство 22:42   22.05.2023
Олена Нагорна
На Північній Салтівці врятували кошеня з розбитої росіянами багатоповерхівки

Небайдужі харків’яни спільно з активістами врятували кошеня, яке народилося в частково розбитій росіянами багатоповерхівці на вулиці Дружби Народів, 225 у Харкові та не могло самостійно спуститися з третього поверху.

Спецоперацію з порятунку вусатого провели ще 16 травня, повідомляють у групі “Порятунок тварин Харків”.

Кошеня на третьому поверсі розбитого будинку побачила колишня мешканка Північної Салтівки Олена. Дівчина покинула район через російські обстріли й після того щодня приїжджала, щоб годувати покинутих котів. Дістатись до рудого Олені не вдалося, тому вона звернулася до зоорятувальників.

Відео: “Порятунок тварин Харків”

“Кошеня ховалося за пральною машинкою у згорілій ванній кімнаті. І було настільки налякане, що чкурнуло під ванну, а потім під залишки бойлера, де його і зловили”, — розповідають в організації.

Мурчика забрала Олена, щоб знайти йому люблячих господарів. У дівчини вже перебувають на перетримці дві його сестрички.

Читайте також: У Харкові, щоб урятувати кота, господарі розбили стіни на кухні (відео)

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:04
Понад 70 мін “пелюстка” знайшли сапери на одному полі Харківщини (відео)
21:29
Оголошено тендер на закупівлю поїздів для метро Харкова на 45 млн євро – ЗМІ
20:01
Вони ставлять цілі, як у Бахмуті -Череватий про Куп’янсько-Лиманський напрямок
18:52
У Харкові обстежують мережі водовідведення
18:43
Росіяни завдали авіаударів у районі трьох сіл на Харківщині – Генштаб

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Північній Салтівці врятували кошеня з розбитої росіянами багатоповерхівки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 22:42;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Небайдужі харків’яни спільно з активістами врятували кошеня, яке народилося в частково розбитій росіянами багатоповерхівці на вулиці Дружби Народів, 225 у Харкові та не могло самостійно спуститися з третього поверху.".