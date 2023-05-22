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На Северной Салтовке спасли котенка из разбитой россиянами многоэтажки (видео)

Общество 22:42   22.05.2023
Елена Нагорная
На Северной Салтовке спасли котенка из разбитой россиянами многоэтажки (видео)

Неравнодушные харьковчане совместно с активистами спасли котенка, который родился в частично разбитой россиянами многоэтажке на улице Дружбы Народов, 225 в Харькове и не мог самостоятельно спуститься с третьего этажа.

Спецоперация по спасению усатого была проведена еще 16 мая, сообщают в группе «Порятунок тварин Харків».

Котенка на третьем этаже разбитого дома увидела бывшая жительница Северной Салтовки Елена. Девушка покинула район из-за российских обстрелов и после того ежедневно приезжала, чтобы покормить брошенных котов. Добраться до котенка Елене не удалось, поэтому она обратилась к зооспасателям.

Видео: «Порятунок тварин Харків»

«Котенок прятался за стиральной машинкой в сгоревшей ванной комнате. И был настолько напуган, что сбежал под ванну, а затем под остатки бойлера, где его и поймали», — рассказывают в организации.

Елена забрала рыжего, чтобы найти ему любящих хозяев. У девушки уже находятся на передержке две его сестры.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 22:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неравнодушные харьковчане совместно с активистами спасли котенка, который родился в частично разбитой россиянами многоэтажке на улице Дружбы Народов, 225 в Харькове и не мог самостоятельно спуститься с третьего этажа.".