На Северной Салтовке спасли котенка из разбитой россиянами многоэтажки (видео)

Неравнодушные харьковчане совместно с активистами спасли котенка, который родился в частично разбитой россиянами многоэтажке на улице Дружбы Народов, 225 в Харькове и не мог самостоятельно спуститься с третьего этажа.

Спецоперация по спасению усатого была проведена еще 16 мая, сообщают в группе «Порятунок тварин Харків».

Котенка на третьем этаже разбитого дома увидела бывшая жительница Северной Салтовки Елена. Девушка покинула район из-за российских обстрелов и после того ежедневно приезжала, чтобы покормить брошенных котов. Добраться до котенка Елене не удалось, поэтому она обратилась к зооспасателям.

Видео: «Порятунок тварин Харків»

«Котенок прятался за стиральной машинкой в сгоревшей ванной комнате. И был настолько напуган, что сбежал под ванну, а затем под остатки бойлера, где его и поймали», — рассказывают в организации.

Елена забрала рыжего, чтобы найти ему любящих хозяев. У девушки уже находятся на передержке две его сестры.