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В Харькове, чтобы спасти кота, хозяева разбили стены на кухне (видео)

Общество 09:00   12.05.2023
Оксана Горун
В Харькове, чтобы спасти кота, хозяева разбили стены на кухне (видео) Фото: скрин

Кот Тоша пробрался в щель между стеной и гипсокартоном. Чтобы достать животное, хозяева в Харькове вызвали на помощь спасателей и не пощадили собственный ремонт.

Видео необычной спасательной операции, сопряженной с разрушениями, опубликовала команда «Спасение животных Харьков».

Молодая пара Анна и Евгений только недавно усыновила кота Тошу.  От стресса  и новых условий он испугался и умудрился пробраться в небольшое отверстие в гипсокартоновой обшивке под мойкой на кухне. Кот оказался в щели между стеной и гипсокартоном. Для начала хозяева пытались спасти его самостоятельно, проделав существенную дыру в стене.

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Но затем поняли, что одни не справятся и позвали на помощь спасателей. Те довершили «крушение» ремонта, проделав две дыры в стенах перфоратором. Кота все же спасли.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 09:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кот Тоша пробрался в щель между стеной и гипсокартоном. Чтобы достать животное, хозяева в Харькове вызвали на помощь спасателей и не пощадили собственный ремонт".