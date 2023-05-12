В Харькове, чтобы спасти кота, хозяева разбили стены на кухне (видео)
Кот Тоша пробрался в щель между стеной и гипсокартоном. Чтобы достать животное, хозяева в Харькове вызвали на помощь спасателей и не пощадили собственный ремонт.
Видео необычной спасательной операции, сопряженной с разрушениями, опубликовала команда «Спасение животных Харьков».
Молодая пара Анна и Евгений только недавно усыновила кота Тошу. От стресса и новых условий он испугался и умудрился пробраться в небольшое отверстие в гипсокартоновой обшивке под мойкой на кухне. Кот оказался в щели между стеной и гипсокартоном. Для начала хозяева пытались спасти его самостоятельно, проделав существенную дыру в стене.
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Но затем поняли, что одни не справятся и позвали на помощь спасателей. Те довершили «крушение» ремонта, проделав две дыры в стенах перфоратором. Кота все же спасли.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 09:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кот Тоша пробрался в щель между стеной и гипсокартоном. Чтобы достать животное, хозяева в Харькове вызвали на помощь спасателей и не пощадили собственный ремонт".