На Харьковщине волонтеры спасли лисенка: его нашла собака (видео)

Харьковские волонтеры спасли лисенка, животное нашли в коллекторе.

Лисенка нашла собака Лаки во время прогулки с хозяином, который и позвонил по телефону волонтерам, сообщили в организации «Порятунок тварин Харків».

«Малыш был напуган, но позволил себе помочь», — отметили волонтеры.

После консультации с ветеринаром волонтеры решили выпустить малыша вечером неподалеку от местности, где, вероятно, должна была жить его семья.

Когда зоозащитники приехали на место, они заметили взрослую лису, к которой и побежал спасенный детеныш.