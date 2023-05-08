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На Харьковщине волонтеры спасли лисенка: его нашла собака (видео)

Происшествия 11:23   08.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине волонтеры спасли лисенка: его нашла собака (видео)

Харьковские волонтеры спасли лисенка, животное нашли в коллекторе.

Лисенка нашла собака Лаки во время прогулки с хозяином, который и позвонил по телефону волонтерам, сообщили в организации «Порятунок тварин Харків».

«Малыш был напуган, но позволил себе помочь», — отметили волонтеры.

После консультации с ветеринаром волонтеры решили выпустить малыша вечером неподалеку от местности, где, вероятно, должна была жить его семья.

Когда зоозащитники приехали на место, они заметили взрослую лису, к которой и побежал спасенный детеныш.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 11:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские волонтеры спасли лисенка, животное нашли в коллекторе.".