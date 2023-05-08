На Харьковщине волонтеры спасли лисенка: его нашла собака (видео)
Харьковские волонтеры спасли лисенка, животное нашли в коллекторе.
Лисенка нашла собака Лаки во время прогулки с хозяином, который и позвонил по телефону волонтерам, сообщили в организации «Порятунок тварин Харків».
«Малыш был напуган, но позволил себе помочь», — отметили волонтеры.
После консультации с ветеринаром волонтеры решили выпустить малыша вечером неподалеку от местности, где, вероятно, должна была жить его семья.
Когда зоозащитники приехали на место, они заметили взрослую лису, к которой и побежал спасенный детеныш.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 11:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские волонтеры спасли лисенка, животное нашли в коллекторе.".