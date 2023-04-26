В Харькове во время обстрела пострадала собака: ее вытащили из 4-метровой ямы

22 апреля одна из российских ракет попала во двор дома, где жила 10-летняя собака Зефир. Животное испугалось и выскочило из окна.

Видео спасения Зефира опубликовали волонтеры организации «Порятунок тварин Харків».

По данным волонтеров, взрывной волной в доме снесло забор и выбило окна. Хозяева чудом остались живы. А их 10-летний пес Зефир испугался и убежал через разбитое окно.

Собаку владельцы не могли найти 2 дня. Волонтеры нашли Зефира в 4-метровой яме, которую притрусило обломками разбитой стены.

«На дне начиналось тянущее болото, в которое Зефир встрял лапами и все это время был обездвижен», — отметили волонтеры.

Зефира вытаскивали с помощью стремянки. Собака травм не получила, от падения она лишь счесала нос. После осмотра врачей его забрали владельцы.