В Харькове во время обстрела пострадала собака: ее вытащили из 4-метровой ямы
22 апреля одна из российских ракет попала во двор дома, где жила 10-летняя собака Зефир. Животное испугалось и выскочило из окна.
Видео спасения Зефира опубликовали волонтеры организации «Порятунок тварин Харків».
По данным волонтеров, взрывной волной в доме снесло забор и выбило окна. Хозяева чудом остались живы. А их 10-летний пес Зефир испугался и убежал через разбитое окно.
Собаку владельцы не могли найти 2 дня. Волонтеры нашли Зефира в 4-метровой яме, которую притрусило обломками разбитой стены.
«На дне начиналось тянущее болото, в которое Зефир встрял лапами и все это время был обездвижен», — отметили волонтеры.
Зефира вытаскивали с помощью стремянки. Собака травм не получила, от падения она лишь счесала нос. После осмотра врачей его забрали владельцы.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 13:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 апреля одна из российских ракет попала во двор дома, где жила 10-летняя собака Зефир. Животное испугалось и выскочило из окна.".