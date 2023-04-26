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В Харькове во время обстрела пострадала собака: ее вытащили из 4-метровой ямы

Общество 13:37   26.04.2023
Виктория Яковенко
В Харькове во время обстрела пострадала собака: ее вытащили из 4-метровой ямы

22 апреля одна из российских ракет попала во двор дома, где жила 10-летняя собака Зефир. Животное испугалось и выскочило из окна.

Видео спасения Зефира опубликовали волонтеры организации «Порятунок тварин Харків».

По данным волонтеров, взрывной волной в доме снесло забор и выбило окна. Хозяева чудом остались живы. А их 10-летний пес Зефир испугался и убежал через разбитое окно.

Собаку владельцы не могли найти 2 дня. Волонтеры нашли Зефира в 4-метровой яме, которую притрусило обломками разбитой стены.

«На дне начиналось тянущее болото, в которое Зефир встрял лапами и все это время был обездвижен», — отметили волонтеры.

Зефира вытаскивали с помощью стремянки. Собака травм не получила, от падения она лишь счесала нос. После осмотра врачей его забрали владельцы.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 13:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 апреля одна из российских ракет попала во двор дома, где жила 10-летняя собака Зефир. Животное испугалось и выскочило из окна.".