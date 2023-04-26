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У Харкові під час обстрілу постраждав собака: його витягли з 4-метрової ями

Суспільство 13:37   26.04.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові під час обстрілу постраждав собака: його витягли з 4-метрової ями

22 квітня одна з російських ракет влучила у двір будинку, де жив 10-річний собака Зефір. Тварина злякалася та вискочила з вікна.

Відео порятунку Зефіра опублікували волонтери організації «Порятунок тварин Харків».

За даними волонтерів, вибуховою хвилею в будинку знесло паркан та вибило вікна. Господарі дивом лишилися живі. А їх 10-річний пес Зефір злякався та втік через розбите вікно.

Собаку власники не могли знайти 2 дні. Волонтери знайшли Зефіра у 4-метровій ямі, притрушеній уламками розбитої стіни.

«На дні починалося тягуче болото, в яке Зефір встряг лапами й весь цей час був знерухомлений», – зазначили волонтери.

Зефіра витягали за допомогою драбини. Собака травм не зазнав, від падіння він лише зчесав ніс. Після огляду лікарів, його забрали власники.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 13:37;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 квітня одна з російських ракет влучила у двір будинку, де жив 10-річний собака Зефір. Тварина злякалася та вискочила з вікна.".