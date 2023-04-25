Єдиний, хто вижив: у Харкові із замкненого підвалу врятували кошеня (відео)
З шести новонароджених кошенят, які опинилися замкненими в Харкові, вижило лише одне. Йому на допомогу прийшла 13-річна харків’янка. Малюкові вже знайшли прийомну маму-кішку.
“Сьогодні, завдяки 13-річній Христині, дівчині Дар’ї та її кішці Сімоні, спільними зусиллями з “Порятунок тварин Харків” було врятоване життя новонародженого кошенятка, який опинився зачиненим у підвалі разом із братиками. Цей малюк – єдиний, хто вижив і до останнього відчайдушно кликав на допомогу”, – повідомила команда “Порятунок тварин Харків” на своїй сторінці у фейсбуці.
Христина почула нявкання малюка, коли виходила на прогулянку з собакою. Дівчинка звернулася за допомогою на “гарячу” лінію рятувальників тварин.
“Звук чутний звідси. У нас є припущення, що він міг впасти в каналізацію, його могли змити, або його закрили в цій шафі, або він у підвалі. Навіть зараз кричить”, – розповіла дівчинка у короткому відео, надісланому команді рятувальників.
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І мала рацію – малюк виявився замкненим у підвалі, а поруч знайшли ще п’ять кошенят – уже мертвих.
“Це маля до останнього щосили кликало на допомогу. Кошеня тимчасово прихистила дівчина Дар’я, яка допомагала його рятувати. Його прийомна мама Сіма прийняла малого, як власне кошеня”, – поділилисяу відео “Порятунок тварин Харків”.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 09:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З шести новонароджених кошенят, які опинилися замкненими в Харкові, вижило лише одне. Йому на допомогу прийшла 13-річна харків’янка. Малюкові вже знайшли прийомну маму-кішку".