Єдиний, хто вижив: у Харкові із замкненого підвалу врятували кошеня (відео)

З шести новонароджених кошенят, які опинилися замкненими в Харкові, вижило лише одне. Йому на допомогу прийшла 13-річна харків’янка. Малюкові вже знайшли прийомну маму-кішку.

“Сьогодні, завдяки 13-річній Христині, дівчині Дар’ї та її кішці Сімоні, спільними зусиллями з “Порятунок тварин Харків” було врятоване життя новонародженого кошенятка, який опинився зачиненим у підвалі разом із братиками. Цей малюк – єдиний, хто вижив і до останнього відчайдушно кликав на допомогу”, – повідомила команда “Порятунок тварин Харків” на своїй сторінці у фейсбуці.

Христина почула нявкання малюка, коли виходила на прогулянку з собакою. Дівчинка звернулася за допомогою на “гарячу” лінію рятувальників тварин.

“Звук чутний звідси. У нас є припущення, що він міг впасти в каналізацію, його могли змити, або його закрили в цій шафі, або він у підвалі. Навіть зараз кричить”, – розповіла дівчинка у короткому відео, надісланому команді рятувальників.

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І мала рацію – малюк виявився замкненим у підвалі, а поруч знайшли ще п’ять кошенят – уже мертвих.

“Це маля до останнього щосили кликало на допомогу. Кошеня тимчасово прихистила дівчина Дар’я, яка допомагала його рятувати. Його прийомна мама Сіма прийняла малого, як власне кошеня”, – поділилисяу відео “Порятунок тварин Харків”.