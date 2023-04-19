В адміністрації харківського Центрального парку поселили собаку з Краматорська
Собаку Ніку врятували харківські волонтери. Власники, евакуюючись, кинули тварину прикутою на ланцюгу у дворі.
“Вона приїхала до нас з Краматорську. Власники кинули прикутою на ланцюгу на подвір’ї та поїхали подалі від війни. Від страшної смерті її врятували харківські волонтери, що опікуються тваринами, постраждалими від війни. Вона потрапила до зоозахисників у жахливому стані – зневоднена, голодна, хвора“, – описали стан Ніки співробітники пресслужби Центрального парку Харкова.
Уже в Харкові тварина перенесла операцію – Ніці видаляли пухлину. Допомогти собаці в реабілітації зголосилися співробітники Центрального парку. Ніку посадили на спеціальну дієту, обробляли рани на тілі.
“Минуло кілька місяців і Ніку не впізнати. Собака погладшала, набралася сил. Але все одно ходить кабінетами та сумними очима дивіться на усіх – випрошує ласощі. Нині у тварини знову є дім та сім’я – Центральний парк”, – написали в телеграмі парку.
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Співробітники закликали харків’ян допомагати таким, як Ніка, знайти новий будинок та родину.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 09:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Собаку Ніку врятували харківські волонтери. Власники, евакуюючись, кинули тварину прикутою на ланцюгу у дворі".