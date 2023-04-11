З прифронтового села на Харківщині волонтери евакуювали 10 тварин (відео)

9 квітня харківські волонтери поїхали до села Тернова, щоб евакуювати господарську собаку та покинутих тварин, які там залишаються.

Відео евакуації опублікували волонтери організації «Порятунок тварин Харків». Загалом з Тернової вдалося вивезти 10 тварин.

«Тварини дуже налякані та обережні до нових людей», – зазначили волонтери.

Наразі волонтери шукають нових господарів для сімох котів та двох собак.