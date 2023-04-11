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З прифронтового села на Харківщині волонтери евакуювали 10 тварин (відео)

Суспільство 15:52   11.04.2023
Вікторія Яковенко
З прифронтового села на Харківщині волонтери евакуювали 10 тварин (відео)

9 квітня харківські волонтери поїхали до села Тернова, щоб евакуювати господарську собаку та покинутих тварин, які там залишаються.

Відео евакуації опублікували волонтери організації «Порятунок тварин Харків». Загалом з Тернової вдалося вивезти 10 тварин.

«Тварини дуже налякані та обережні до нових людей», – зазначили волонтери.

Наразі волонтери шукають нових господарів для сімох котів та двох собак.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 15:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 квітня харківські волонтери поїхали до села Тернова, щоб евакуювати господарську собаку та покинутих тварин, які там залишаються.".