З прифронтового села на Харківщині волонтери евакуювали 10 тварин (відео)
9 квітня харківські волонтери поїхали до села Тернова, щоб евакуювати господарську собаку та покинутих тварин, які там залишаються.
Відео евакуації опублікували волонтери організації «Порятунок тварин Харків». Загалом з Тернової вдалося вивезти 10 тварин.
«Тварини дуже налякані та обережні до нових людей», – зазначили волонтери.
Наразі волонтери шукають нових господарів для сімох котів та двох собак.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 15:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 квітня харківські волонтери поїхали до села Тернова, щоб евакуювати господарську собаку та покинутих тварин, які там залишаються.".