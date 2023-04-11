Из прифронтового села на Харьковщине эвакуировали 10 животных (видео)
9 апреля харьковские волонтеры поехали в село Терновая, чтобы эвакуировать хозяйственную собаку и оставшихся там брошенных животных.
Видео эвакуации опубликовали волонтеры организации «Порятунок тварин Харків». В общем из Терновой удалось вывезти 10 животных.
«Животные очень напуганы и осторожны к новым людям», — отметили волонтеры.
Сейчас волонтеры ищут новых хозяев для семерых кошек и двух собак.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 15:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 апреля харьковские волонтеры поехали в село Терновая, чтобы эвакуировать хозяйственную собаку и оставшихся там брошенных животных.".