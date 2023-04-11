Из прифронтового села на Харьковщине эвакуировали 10 животных (видео)

9 апреля харьковские волонтеры поехали в село Терновая, чтобы эвакуировать хозяйственную собаку и оставшихся там брошенных животных.

Видео эвакуации опубликовали волонтеры организации «Порятунок тварин Харків». В общем из Терновой удалось вывезти 10 животных.

«Животные очень напуганы и осторожны к новым людям», — отметили волонтеры.

Сейчас волонтеры ищут новых хозяев для семерых кошек и двух собак.