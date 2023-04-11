Банкротство харьковского зоопарка: что происходит с животными

В харьковском зоопарке после несколькодневной паузы отреагировали на сообщения про банкротство. Администрация сообщила, что процедуру инициировало «Харьковоблэнерго».

«Масштабное вторжение, начатое 24 февраля прошлого года, стало вызовом для всех, и зоопарк не исключение. Ввиду сложной ситуации в зоопарке образовалась задолженность за потребленную электроэнергию перед АО «Харьковоблэнерго». Задолженность была погашена! Но, несмотря на все договоренности, АО «Харьковоблэнерго» инициировало банкротство Харьковского зоопарка, что вызвало полное непонимание такого поступка», — сказано в заявлении, которое опубликовали на официальной странице зоопарка в facebook.

В зоопарке заверили, что процедура банкротства никак не влияет на работу сотрудников и жизнь животных.

«Работники зоологических отделов осуществляют ежедневный уход за животными, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно, рационы животных разнообразны и сбалансированы», — подчеркнули в сообщении.

Напомним, Хозяйственный суд Харьковской области открыл производства в делах о банкротстве КП «Жилкомсервис», КП «Горэлектротранссервис» и КО «Харьковский зоологический парк». Мэр Харькова Игорь Терехов позже заявил, что этот процесс «ничего не значит для города».