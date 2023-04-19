В администрации харьковского Центрального парка поселили собаку из Краматорска
Собаку Нику спасли харьковские волонтеры. Владельцы, эвакуируясь, бросили животное прикованным на цепи во дворе.
«Она приехала к нам из Краматорска. Владельцы бросили прикованной на цепи во дворе и уехали подальше от войны. От страшной смерти ее спасли харьковские волонтеры, заботящиеся о животных, пострадавших от войны. Она попала к зоозащитникам в ужасном состоянии – обезвоженная, голодная, больная», — описали состояние Ники сотрудники пресс-службы Центрального парка Харькова.
Уже в Харькове животное перенесло операцию — Нике удаляли опухоль. Помочь собаке в реабилитации вызвались сотрудники Центрального парка. Нику посадили на специальную диету, обрабатывали раны на теле.
«Прошло несколько месяцев, и Нику не узнать. Собака поправилась, набралась сил. Но все равно ходит по кабинетам и грустными глазами смотрит на всех – выпрашивает лакомства. Сейчас у животного снова есть дом и семья – Центральный парк», — написали в telegram парка.
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Сотрудники призвали харьковчан помогать таким, как Ника, найти новый дом и семью.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 09:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Собаку Нику спасли харьковские волонтеры. Владельцы, эвакуируясь, бросили животное прикованным на цепи во дворе".