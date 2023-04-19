В администрации харьковского Центрального парка поселили собаку из Краматорска

Собаку Нику спасли харьковские волонтеры. Владельцы, эвакуируясь, бросили животное прикованным на цепи во дворе.

«Она приехала к нам из Краматорска. Владельцы бросили прикованной на цепи во дворе и уехали подальше от войны. От страшной смерти ее спасли харьковские волонтеры, заботящиеся о животных, пострадавших от войны. Она попала к зоозащитникам в ужасном состоянии – обезвоженная, голодная, больная», — описали состояние Ники сотрудники пресс-службы Центрального парка Харькова.

Уже в Харькове животное перенесло операцию — Нике удаляли опухоль. Помочь собаке в реабилитации вызвались сотрудники Центрального парка. Нику посадили на специальную диету, обрабатывали раны на теле.

«Прошло несколько месяцев, и Нику не узнать. Собака поправилась, набралась сил. Но все равно ходит по кабинетам и грустными глазами смотрит на всех – выпрашивает лакомства. Сейчас у животного снова есть дом и семья – Центральный парк», — написали в telegram парка.

Сотрудники призвали харьковчан помогать таким, как Ника, найти новый дом и семью.