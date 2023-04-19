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В администрации харьковского Центрального парка поселили собаку из Краматорска

Общество 09:39   19.04.2023
Оксана Горун
В администрации харьковского Центрального парка поселили собаку из Краматорска Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

Собаку Нику спасли харьковские волонтеры. Владельцы, эвакуируясь, бросили животное прикованным на цепи во дворе.

«Она приехала к нам из Краматорска. Владельцы бросили прикованной на цепи во дворе и уехали подальше от войны. От страшной смерти ее спасли харьковские волонтеры, заботящиеся о животных, пострадавших от войны. Она попала к зоозащитникам в ужасном состоянии – обезвоженная, голодная, больная», — описали состояние Ники сотрудники пресс-службы Центрального парка Харькова.

Уже в Харькове животное перенесло операцию — Нике удаляли опухоль. Помочь собаке в реабилитации вызвались сотрудники Центрального парка. Нику посадили на специальную диету, обрабатывали раны на теле.

«Прошло несколько месяцев, и Нику не узнать. Собака поправилась, набралась сил. Но все равно ходит по кабинетам и грустными глазами смотрит на всех – выпрашивает лакомства. Сейчас у животного снова есть дом и семья – Центральный парк», — написали в telegram парка.

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Сотрудники призвали харьковчан помогать таким, как Ника, найти новый дом и семью.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 09:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Собаку Нику спасли харьковские волонтеры. Владельцы, эвакуируясь, бросили животное прикованным на цепи во дворе".