Единственный выживший: в Харькове из запертого подвала спасли котенка (видео)
Из шести новорожденных котят, оказавшихся запертыми в Харькове, выжил только один. Ему на помощь пришла 13-летняя харьковчанка. Малышу уже нашли приемную маму-кошку.
«Сегодня, благодаря 13-летней Кристине, девушке Дарье и ее кошке Симоне, совместными усилиями со «Спасение животных Харьков» была спасена жизнь новорожденного котенка, оказавшегося закрытым в подвале вместе с братиками. Этот малыш – единственный, кто выжил и до последнего отчаянно звал на помощь», — сообщила команда «Спасение животных Харьков» на своей странице в facebook.
Кристина услышала мяуканье малыша, когда выходила на прогулку с собакой. Девочка обратилась за помощью на горячую линию спасателей животных.
«Звук слышен отсюда. У нас есть предположение, что он мог упасть в канализацию, его могли смыть, либо его закрыли в этом шкафу, либо он в подвале. Даже сейчас кричит», — рассказала девочка в коротком видео, присланном команде спасателей.
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И оказалась права — малыш оказался запертым в подвале, а рядом обнаружили еще пять котят — уже мертвых.
«Этот малыш до последнего изо всех сил звал на помощь. Котенка временно приютила девушка Дарья, которая помогала его спасать. Его приемная мама Сима приняла маленького, как собственного котенка», — поделились на странице «Спасение животных Харьков».
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 09:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из шести новорожденных котят, оказавшихся запертыми в Харькове, выжил только один. Ему на помощь пришла 13-летняя харьковчанка. Малышу уже нашли приемную маму-кошку".