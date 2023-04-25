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Единственный выживший: в Харькове из запертого подвала спасли котенка (видео)

Общество 09:58   25.04.2023
Оксана Горун
Единственный выживший: в Харькове из запертого подвала спасли котенка (видео) Фото: скрин видео

Из шести новорожденных котят, оказавшихся запертыми в Харькове, выжил только один. Ему на помощь пришла 13-летняя харьковчанка. Малышу уже нашли приемную маму-кошку.

«Сегодня, благодаря 13-летней Кристине, девушке Дарье и ее кошке Симоне, совместными усилиями со «Спасение животных Харьков» была спасена жизнь новорожденного котенка, оказавшегося закрытым в подвале вместе с братиками. Этот малыш – единственный, кто выжил и до последнего отчаянно звал на помощь», — сообщила команда «Спасение животных Харьков» на своей странице в facebook.

Кристина услышала мяуканье малыша, когда выходила на прогулку с собакой. Девочка обратилась за помощью на горячую линию спасателей животных.

«Звук слышен отсюда. У нас есть предположение, что он мог упасть в канализацию, его могли смыть, либо его закрыли в этом шкафу, либо он в подвале. Даже сейчас кричит», — рассказала девочка в коротком видео, присланном команде спасателей.

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И оказалась права — малыш оказался запертым в подвале, а рядом обнаружили еще пять котят — уже мертвых.

«Этот малыш до последнего изо всех сил звал на помощь. Котенка временно приютила девушка Дарья, которая помогала его спасать. Его приемная мама Сима приняла маленького, как собственного котенка», — поделились на странице «Спасение животных Харьков».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 09:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из шести новорожденных котят, оказавшихся запертыми в Харькове, выжил только один. Ему на помощь пришла 13-летняя харьковчанка. Малышу уже нашли приемную маму-кошку".