На Харківщині волонтери врятували лисеня: його знайшов пес (відео)
Харківські волонтери врятували лисеня, тварину знайшли у колекторі.
Лисеня знайшов собака Лакі під час прогулянки з господарем, який і зателефонував до волонтерів, повідомили в організації «Порятунок тварин Харків».
«Малюк був наляканий, але дозволив собі допомогти», – зазначили волонтери.
Після консультації з ветеринаром волонтери вирішили випустити малюка ввечері неподалік місцевості, де, ймовірно, мала мешкати його родина.
Коли зоозахисники приїхали на місце, вони помітили дорослу лисицю, до якої й побігло врятоване дитинча.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 11:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харьковские волонтеры спасли лисенка, животное нашли в коллекторе.".