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На Харківщині волонтери врятували лисеня: його знайшов пес (відео)

Події 11:23   08.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині волонтери врятували лисеня: його знайшов пес (відео)

Харківські волонтери врятували лисеня, тварину знайшли у колекторі. 

Лисеня знайшов собака Лакі під час прогулянки з господарем, який і зателефонував до волонтерів, повідомили в організації «Порятунок тварин Харків».

«Малюк був наляканий, але дозволив собі допомогти», – зазначили волонтери.

Після консультації з ветеринаром волонтери вирішили випустити малюка ввечері неподалік місцевості, де, ймовірно, мала мешкати його родина.

Коли зоозахисники приїхали на місце, вони помітили дорослу лисицю, до якої й побігло врятоване дитинча.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 11:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харьковские волонтеры спасли лисенка, животное нашли в коллекторе.".