На Харківщині волонтери врятували лисеня: його знайшов пес (відео)

Харківські волонтери врятували лисеня, тварину знайшли у колекторі.

Лисеня знайшов собака Лакі під час прогулянки з господарем, який і зателефонував до волонтерів, повідомили в організації «Порятунок тварин Харків».

«Малюк був наляканий, але дозволив собі допомогти», – зазначили волонтери.

Після консультації з ветеринаром волонтери вирішили випустити малюка ввечері неподалік місцевості, де, ймовірно, мала мешкати його родина.

Коли зоозахисники приїхали на місце, вони помітили дорослу лисицю, до якої й побігло врятоване дитинча.