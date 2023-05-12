У Харкові, щоб урятувати кота, господарі розбили стіни на кухні (відео)

Кіт Тоша пробрався в щілину між стіною та гіпсокартоном. Щоб дістати тварину, господарі в Харкові викликали на допомогу рятувальників та не пошкодували власний ремонт.

Відео незвичайної рятувальної операції, пов’язаної із руйнуваннями, опублікувала команда “Порятунок тварин Харків”.

Молода пара Ганна та Євген тільки недавно всиновила кота Тошу. Від стресу і нових умов він злякався і примудрився пробратися в невеликий отвір в обшивці з гіпсокартону під мийкою на кухні. Кіт опинився в щілині між стіною та гіпсокартоном. Для початку господарі намагалися врятувати його самостійно, зробивши суттєву дірку в стіні.

Але потім зрозуміли, що одні не впораються, та покликали на допомогу рятувальників. Ті довершили “демонтаж” ремонту, зробивши дві дірки в стінах перфоратором. Кота все ж таки врятували.