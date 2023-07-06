В Харькове спасли котенка, застрявшего в трубе (видео)
Фото: скрин
Команда «Спасение животных Харьков» показала видео спасательной операции, которую провели в Харькове.
«Вот так недавно спасали котенка, застрявшего в трубе. Малыша усыновила девушка, которая его нашла», — подписали видео спасатели животных.
Котенку на помощь пришла девушка Алина. Она услышала жалобное мяуканье из вертикально стоящей во дворе трубы и обратилась за помощью в «Спасение животных Харьков». Специалисты прибыли на место с необходимым оборудованием, но некоторое время не могли добраться до котенка.
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«В какой-то момент малыш сам начал карабкаться нам навстречу, и мы смогли его словить», — поделились спасатели.
Алина, которая обнаружила котенка, решила его усыновить. Сейчас он адаптируется дома.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 09:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда «Спасение животных Харьков» показала видео спасательной операции, которую провели в Харькове".