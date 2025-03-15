В Харькове почти пять часов доставали мужчину из трубы: что произошло (фото)

Сообщения о том, что в Немышлянском районе города 39-летний мужчина попал в трубу заброшенной насосной станции, спасатели получили 15 марта, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что диаметр трубы составлял 400 мм. Самостоятельно выбраться из нее мужчина не мог.

На месте работали спасатели, КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковводоканал», КП «Дорремстрой» и штаб департамента чрезвычайных ситуаций ХГС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

«В общем в спасательной операции, которая длилась почти пять часов, принимали участие 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС, 18 работников и 6 единиц техники коммунальных служб», — добавили в ГСЧС.

Мужчину удалось вытащить из «металлической ловушки». Его с переохлаждением и царапинами госпитализировали.