В Харькове почти пять часов доставали мужчину из трубы: что произошло (фото)
Сообщения о том, что в Немышлянском районе города 39-летний мужчина попал в трубу заброшенной насосной станции, спасатели получили 15 марта, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что диаметр трубы составлял 400 мм. Самостоятельно выбраться из нее мужчина не мог.
На месте работали спасатели, КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковводоканал», КП «Дорремстрой» и штаб департамента чрезвычайных ситуаций ХГС.
Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области
«В общем в спасательной операции, которая длилась почти пять часов, принимали участие 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС, 18 работников и 6 единиц техники коммунальных служб», — добавили в ГСЧС.
Мужчину удалось вытащить из «металлической ловушки». Его с переохлаждением и царапинами госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, застрял, новости Харькова, спасатели, труба;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 21:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о том, что в Немышлянском районе города 39-летний мужчина попал в трубу заброшенной насосной станции, спасатели получили 15 марта.".